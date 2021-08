EE.UU. retendría fondos federales a instituciones que no exijan vacunación

De incentivos a castigos, Estados Unidos cambia su enfoque de atención a la pandemia para aumentar la vacunación en el país en medio del incremento de contagios y muertes por la variante Delta.

La administración Biden contempla retener fondos federales a instituciones que no incentiven la vacunación. Centros de cuidado para adultos mayores, cruceros y universidades entre las organizaciones que podrían no recibir contribuciones del gobierno si no exigen la inmunización a sus empleados.

Con esto, la Casa Blanca espera aumentar la cifra de vacunados en el país. De acuerdo con el epidemiólogo el doctor Anthony Fauci, "más de 93 millones de estadounidenses que son aptos para recibir la vacuna, no se han puesto la inyección".

Fauci aseguró que si esta población es inmunizada, "en el mediano y largo plazo junto con las mitigaciones, podremos controlar la variante Delta en el país. Lo garantizo."

A pesar de que han aumentado ligeramente las vacunaciones en el país, aún es insuficiente. La Casa Blanca anunció este viernes que el 50% de los estadounidenses están completamente vacunados.

"Más de 821.000 dosis fueron administradas este viernes, 565.000 de ellos con la primera dosis de la vacuna. El promedio de los últimos siete días de recién vacunados aumentó un 11% con respecto a la semana pasada y un 44% durante las últimas 2 semanas", anunció Cyrus Shahpar, director de datos Covid-19 de la administración Biden.

En el sector privado, más compañías imponen la vacunación como requisito. La aerolínea United Airlines anunció que exigirá a sus 67.000 empleados activos con base en la Unión Americana, se vacunen contra el coronavirus. Convirtiéndose en la primera aerolínea en hacer de las dosis contra Covid-19 una condición de empleo.

Por su parte, la cadena CNN despidió a tres empleados por trabajar en sus oficinas sin estar vacunados, violando un protocolo de seguridad de la compañía. "Tenemos una política de tolerancia cero al respecto", dijo Jeff Zucker, presidente de la cadena.

Empresas como Facebook, Google, Tysons Food y The Washington Post también imponen la vacunación antes del regreso a las oficinas en otoño.