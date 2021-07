"A él lo llevaron para cuidar al presidente": hermana de exmilitar muerto

En el noticiero de la mañana habló Yenni Carolina Capador, hermana del ex militar colombiano muerto en Haití, Duberney Capador Giraldo, y uno de los supuestos autores del magnicidio del presidente, Jovenel Moïse.

Yenni Carolina envió un mensaje al Gobierno Nacional a través de Caracol Radio y pidió que la dejaran viajar por su hermano y traer su cuerpo a Colombia"para que mi madre y sus hijos puedan darle un último adiós, que el nombre de mi hermano quede libre de cualquier tipo de acusación porque fue un único trabajador, luchador y honorable".

La mujer contó que él se había dado contratado por una empresa de seguridad, incluso aseguró que ella misma le ayudó a empacar su maleta desde el 6 de mayo cuando salió de Armenia, "Afortunadamente tuve la dicha de empacar sus cosas y despedirlo. Sabía que mi hermano iba contratado para una empresa de seguridad y con su maleta llena de ilusiones y sueños".

El miércoles 7 de julio fue el último día que habló con él vía WhatsApp, a las 6:30 a.m. le envió un mensaje en el que contaba que atravesaba un momento difícil, que las cosas estaban complicadas, que los tenían acorralados en una casa, les estaban disparando e iban a tratar de negociar su salida.

"Las palabras de mi hermano más insistentes fueron que no le dijera nada a mi madre para no preocuparla y que orara por él porque iba a regresar pronto para estar con nosotros, lamentablemente no fue así", indicó Yenni Carolina.

Con relación a versiones en las cuales aseguran que su hermano era militar activo, fue enfática en que él estaba retirado desde el 2019 y que incluso tiene en su poder la resolución de la salida del ejército de Duberney Capador Giraldo.

"Estoy segura 100% de que mi hermano no se fue a hacer nada indebido, porque fue un hombre que trabajó durante 20 años para su glorioso Ejército Nacional, como él siempre lo decía, acató las normas y leyes de este país, su hoja de vida es intachable", concluyó.