En Bolívar hallaron vehículo que aparecía con reporte de hurto en Medellín

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, logró la captura de una persona por el presunto delito de receptación y la recuperación de un vehículo reportado como hurtado, durante un procedimiento de control vial en la Vía al Mar.

Los hechos se registraron en el kilómetro 62 de la ruta 9002, en el tramo San Onofre – Cartagena, donde los uniformados requirieron a un ciudadano que se movilizaba como conductor de una camioneta Toyota Prado, modelo 2022, color blanco, placas KNR-808.

Al verificar la información en las bases de datos institucionales, se estableció que el vehículo presentaba denuncia vigente por el delito de hurto, interpuesta ante la Fiscalía – Unidad de Intervención Temprana de Rionegro, Antioquia.

El capturado y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente de control y verificación que realizan nuestros uniformados en las vías del departamento. Invitamos a la ciudadanía a adquirir vehículos únicamente por canales legales y a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.