MOE advierte impactos políticos tras decisiones del CNE sobre listas del Pacto Histórico

A escasas cuatro semanas de las primeras elecciones de 2026, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que el panorama jurídico y político derivado de las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre listas del Pacto Histórico configura uno de los escenarios más complejos de los últimos años en materia electoral.

Barrios explicó que desde la semana pasada la MOE adelanta una revisión en detalle de las resoluciones emitidas por el CNE, aunque aclaró que no todas son aún públicas.

“Estamos haciendo una revisión, una a una, de las diferentes resoluciones. No todas en este momento son públicas y estamos viendo cuáles pueden ser exactamente los impactos de las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral en torno a diferentes listas del Pacto Histórico”, señaló.

¿Cuáles serían las repercusiones?

La directora indicó que las determinaciones del CNE tienen repercusiones tanto jurídicas como políticas. En el plano jurídico, afirmó, cada organización política tiene el derecho de interponer los recursos correspondientes. Sin embargo, advirtió que las implicaciones políticas también son significativas.

“Sobre esas repercusiones políticas, la mejor invitación que se pueda hacer al Pacto Histórico es, obviamente, hacer todo tipo de recursos si así lo desea, de acuerdo con el contexto político electoral”, sostuvo.

Barrios expresó que el escenario actual no es sencillo para esa colectividad y lo calificó como uno de los más complejos que ha enfrentado una organización política en las dos décadas que la MOE lleva realizando observación electoral.

“Indiscutiblemente es una de las situaciones más complicadas para una organización política en los últimos 20 años”, afirmó.

La directora también manifestó su expectativa de que las decisiones que se adopten en adelante permitan al Pacto Histórico actuar en política sin incurrir en riesgos como doble militancia o la inscripción de listas que posteriormente no puedan sostenerse en un marco jurídico.

El mayor reto tras las elecciones

Sobre las principales preocupaciones de la MOE, la directora, Alejandra Barrios, señaló que, aunque tradicionalmente en Colombia el foco está en la violencia electoral, existen otros desafíos importantes.

Uno de ellos es la comunicación política desde el inicio del proceso electoral, un aspecto que, según dijo, también ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo.

No obstante, dijo que el reto más importante que deberá ser tratado después de los comicios es el de las reglas claras.

“La característica principal en un sistema democrático son reglas completamente conocidas, previsibles, para resultados inciertos. Y sobre eso vamos a tener que trabajar”, afirmó.

La directora explicó que es importante que todos los candidatos y organizaciones políticas conozcan con antelación las reglas de la competencia electoral, comprendan las consecuencias de sus decisiones y tengan claridad suficiente para actuar dentro del marco normativo.

En ese sentido, consideró que la primera tarea del nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo, será avanzar en la definición y ajuste de esas reglas para fortalecer la previsibilidad del sistema y evitar incertidumbres jurídicas que puedan afectar la competencia democrática.