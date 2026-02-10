“Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien”: senadora Aida Quilcué habla tras su rescate

Popayán - Cauca

Este 10 de febrero, la senadora Aída Quilcué, desde Popayán, se pronunció tras ser rescatada. “Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien”, dijo.

Desde el Cantón Militar de la Tercera División del Ejército Nacional la senadora Aida Quilcué, tras su secuestro en el oriente del Cauca, manifestó que, "gracias a Dios y a los espíritus estoy bien junto a las personas que me acompañaban".

De acuerdo con la congresista, fue interceptada junto a su esquema de seguridad en la vía transversal del libertador entre Inzá y Totoró.

“Veníamos desde el municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán y fuimos interceptados, llegando al páramo, por hombres armados. Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido“, dijo Quilcué.

Agregó que, “nos dijeron que los acompañaramos, que guardaramos silencio, que los acompañaramos, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes”.

También menciono que, "nos dimos cuenta de que nos estaban apuntando con las armas y salieron corriendo y nos dejan solos“.

Posteriormente un comunero que se movilizaba en moto la condujo hasta donde se encontró con la guardia indígena.

"Agradezco a la guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca, a la Fuerza Pública, a toda la solidaridad que hoy se movió en Colombia. La presión hizo que saliéramos de ahí“, explicó.

También agradeció la acción del Estado.

La senadora resaltó que los delincuentes no se identificaron y recalcó que estaban fuertemente armados.

De igual manera hizo un llamado para que el Cauca sea atendido y que las vías sean resguardadas.

"Aquí el riesgo no ha sido solo mío, sino para otros senadores, de los jóvenes, de la guardia, comuneros, mujeres y autoridades. Como dijo la Corte Constitucional, estamos ante un exterminio físico y cultural. Y los que seguimos luchando por la vida y la dignidad, estamos en riesgo", puntualizó la senadora Aida Quilcué.

