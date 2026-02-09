Colombia y Estados Unidos detienen submarino con 10 toneladas de cocaína

El operativo conjunto resultó en la destrucción de drogas avaluadas en más de 440 millones de dólares. (Foto: Cortesía StateINL)

Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína. En el operativo fueron detenidos los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según informó el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares, según comunicó el organismo en redes sociales.

“Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales”, dice el posteo sin especificar la ubicación exacta.

Una semana después de la reunión presidencial

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

Relación basada en diálogo directo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este sábado que la reunión del martes pasado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, restableció un “diálogo directo y franco” con el Gobierno estadounidense y permitirá tramitar las diferencias “desde el respeto mutuo”.

“Mi reunión con el presidente Donald Trump restableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo”, expresó Petro en un mensaje publicado en X.

En ese sentido, el mandatario aseguró que el siguiente paso tras la reunión con el presidente estadounidense es “construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja” de coca.

Articulación bilateral

“He propuesto (también) a los EE.UU. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en las energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EE.UU.”, añadió Petro.

Petro dijo que en la reunión, a puerta cerrada, hizo varias propuestas a Trump, como la de que los ejércitos de Colombia y Venezuela combatan juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas y le entregó una lista de capos que viven el exterior, al tiempo que ofreció la colaboración de su país en la recuperación de Venezuela, especialmente en el sector petrolero.

“Hay que comenzar la construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y las conexiones del gas y del petróleo liviano. Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno”, manifestó este sábado Petro.