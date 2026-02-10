Defensoría presenta radiografía del ambiente electoral en Colombia: recomendaciones y preocupaciones

El simulacro de preconteo electoral se realizó el 7 de febrero en el Huila con supervisión de auditores acreditados por el CNE en Neiva y Pitalito. Foto tomada de redes.

Colombia

La Defensoría del Pueblo presentó la metodología y los primeros resultados del seguimiento al Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia, un acuerdo suscrito por precandidaturas presidenciales con miras a las elecciones de 2026.

Cuatro niveles de cumplimiento

El informe estableció una escala ordinal para medir el nivel de cumplimiento o alineación:

Alto: 76 % – 100 %

76 % – 100 % Medio: 51 % – 75 %

51 % – 75 % Bajo: 26 % – 50 %

26 % – 50 % Crítico: 0 % – 25 %

Las precandidaturas que firmaron el acuerdo fueron evaluadas en términos de cumplimiento; las que no lo hicieron fueron analizadas en términos de alineación con los estándares democráticos.

No obstante, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, informó que “en el punto número 4 y el número 7, que es defender la democracia y acoger el diálogo como un compromiso democrático, el 100% de quienes suscribieron y de quienes no suscribieron cumplieron con ese compromiso. Es decir, hay un arraigo muy fuerte por parte de las candidaturas en el proceso electoral frente a la democracia, (…) Eso significa que tenemos un cumplimiento muy alto de quienes suscribieron y de quienes no suscribieron el Compromiso”.

Un ambiente electoral marcado por tensiones y violencia

El análisis del ambiente electoral revela que el periodo estudiado estuvo atravesado por hechos de alta sensibilidad política.

“Y en este punto pues alimenta un ambiente de violencia que es de una parte simbólica, de otra parte en el lenguaje como lo digo, pero que puede trascender o alimentar a aquellas personas que usan la violencia física, la violencia de las armas dentro del contexto electoral”, afirmó la defensora, Iris Marín.

El magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay marcó el inicio del calendario electoral y generó un rechazo unánime en el espectro político.

Según cifras citadas de la MOE, durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, lo que representa una disminución frente a 2021, pero con un aumento proporcional en agresiones contra liderazgos políticos.

La Defensoría advierte que el principal reto es pasar de esquemas de protección individual a garantías territoriales y colectivas de seguridad, especialmente en regiones críticas.

Brecha de género

De las 99 precandidaturas identificadas al cierre del periodo, solo 12 correspondían a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres. El informe señala que esta subrepresentación limita la diversidad del debate y reproduce barreras estructurales en la competencia electoral.

“La violencia contra las mujeres en política (VCMP) puede manifestarse de múltiples formas, que incluyen amenazas de violencia sexual, difusión de información falsa sobre su vida privada, cuestionamiento de sus capacidades basado en estereotipos de género, exclusión sistemática de espacios de toma de decisiones, entre otras. Estas formas de violencia basada en género afectan desproporcionadamente a las mujeres y personas OSIGNH, limitando su participación política efectiva, por lo que resulta esencial que las precandidaturas cuenten con protocolos adecuados y efectivos para prevenir y atender estas violencias”, dice el informe.

Redes sociales como epicentro del debate

Durante la fase temprana del proceso electoral, las redes sociales se consolidaron como el principal escenario de posicionamiento político, ante la ausencia de campañas formales.

Sin embargo, la Defensoría alerta sobre riesgos asociados a:

Desinformación.

Polarización discursiva.

Uso de lenguaje violento.

Posicionamientos basados en notoriedad más que en contenido programático.

Decisiones judiciales e impacto político

El ambiente electoral también estuvo influenciado por decisiones judiciales y administrativas que involucraron a figuras centrales del debate nacional, así como por tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

El informe subraya la importancia de respetar las decisiones institucionales para evitar erosionar la confianza en la democracia.

Participación juvenil

Un aspecto destacado del informe fue la elección de los Consejos de Juventud, que alcanzó una participación del 12,7 %, superior al 10,45 % registrado en 2021. No obstante, persiste una alta desconfianza juvenil hacia los partidos políticos tradicionales.

¿Cómo se hizo el seguimiento?

De acuerdo con el informe, el análisis se realizó entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025, mediante una combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas diseñadas junto con la Misión de Observación Electoral (MOE).

El universo inicial estuvo conformado por 99 precandidaturas activas, de las cuales 18 suscribieron el Compromiso (16 hombres y 2 mujeres). Sin embargo, el análisis efectivo se concentró en 38 precandidaturas, debido a criterios de visibilidad mediática y actividad en la red social X.

La Defensoría consolidó una matriz de 494 hechos evaluados, así distribuidos:

135 hechos obtenidos mediante formularios estructurados enviados a quienes firmaron el Compromiso.

294 hechos identificados tras el análisis de 13.009 publicaciones en la red social X.

65 hechos derivados del análisis de 10.692 noticias digitales.

Para procesar esta información se emplearon modelos de inteligencia artificial, incluidos sistemas basados en BERT en español y GPT, que permitieron filtrar y clasificar los contenidos según su relación con los nueve puntos del Compromiso.