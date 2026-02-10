Petro advierte que si la Corte niega emergencia económica, habría recorte de 13 billones de pesos

El mandatario aseguró que, si el alto tribunal decide no avalar la medida en ejercicio de su autonomía, el Ejecutivo se verá obligado a realizar un fuerte recorte presupuestal.

“Si la Corte Constitucional niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar 13 billones: menos dinero para ustedes”, afirmó el jefe de Estado durante su intervención, al explicar el impacto fiscal que tendría la caída del decreto.

Gustavo Petro. Foto: Archivo Ampliar

Lea acá: Gremios del Tolima acusan al Gobierno de usar la emergencia económica para aumentar la burocracia

Petro se refirió a mandatarios regionales que rechazan la emergencia

Petro cuestionó además la posición de algunos mandatarios regionales frente a la emergencia, al señalar que mientras se solicitaban mayores recursos para atender necesidades urgentes, también hubo críticas y resistencias a la declaratoria.

Según dijo, no entendía la oposición a una medida que buscaba precisamente aumentar la disponibilidad de recursos.

El presidente insistió en que, en escenarios de crisis, la toma de decisiones debe ser rápida y coordinada. Comparó la situación con una cadena de mando en la que, en medio de la emergencia, las órdenes deben cumplirse para evitar consecuencias mayores.

“En tiempo de emergencia esas cosas tienen que superarse. Si hay que dar una orden, es una orden. Si el comandante se equivocó, nos morimos todos; pero si acierta, salimos. Si nos quedamos discutiendo, nos morimos todos también”, afirmó.