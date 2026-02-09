CNSC publicó 1000 vacantes para entrar a carrera administrativa en 8 departamentos: cómo inscribirse

Concursos CNSC en 2026: Convocatorias y fechas clave para trabajar con el Estado. Getty Images

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), el máximo ente encargado y responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, anunció este 9 de febrero que se abrieron 1.000 vacantes para ingresar a la carrera administrativa, a través del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial y UApA, en los niveles Técnico, Asistencial y Profesional.

Lea más: IMPORTANTE: CNSC se pronunció sobre problemas en SIMO pago inscripción proceso selección DIAN 2676

¿A qué corresponde la oferta? Estos son los departamentos y zonas de ubicación

Pues bien, según menciona la entidad, esta convocatoria laboral corresponde a 29 entidades que están ubicadas en las siguientes zonas de Colombia:

Bogotá

Amazonas

Boyacá

Cesar

Nariño

Quindío

Santander

Tolima

Valle del Cauca

Cada una de estas regiones cuenta con un número determinado de vacantes y empleos, tanto en abierto sin reserva, como en abierto con reserva.

¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?

La CNSC explicó que hay dos fechas claves en la convocatoria: la primera, la inscripción para las 1.000 vacantes; y la segunda, para las inscripciones en la modalidad abierto con reserva de vacantes para personas con discapacidad.

En esa línea, informaron que las inscripciones para las 1.000 vacantes. modalidad abierto para la ciudadanía en general, se abrirán hacia finales de febrero.

Por otro lado, las inscripciones para las vacantes reservadas para personas con capacidad ya se encuentran abiertas desde este 9 de febrero, y estarán disponibles hasta el próximo lunes 16.

¿Cómo se debe hacer la inscripción para las 1.000 vacantes?

Lo primero que explica la CNSC es que quien esté interesado en inscribirse a esta convocatoria debe hacerlo únicamente por medio de la plataforma SIMO (este es el link: https://simo.cnsc.gov.co/, allí inicia sesión y aplica).

Posterior a eso, debe pagar los derechos de participación que se puede hacer por Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE o botón Bancolombia.

Los precios de estos derechos son los siguientes:

Para los niveles técnico y asistencial: $58.400

Para los profesionales pertenecientes a los profesional y demás niveles jerárquicos: $87.550

Lea también: La CNSC publicó nueva tarifa para PIN 2026 por niveles: verifique y aplique a ofertas en SIMO

¿Cómo participar en la convocatoria de las 1.000 vacantes?

Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/entidades-del-orden-territorial-y-unidad-de-alimentos-para-aprender-uapa?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65 Ingrese a la página web y haga clic en el ícono del aplicativo SIMO o entre directamente a través de: https://simo.cnsc.gov.co/ Regístrese para establecer su usuario y contraseña, o ingrese con sus credenciales si ya se encuentra registrado. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. Se recomienda revisar siempre el manual de funciones. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

Si desea conocer al detalle las entidades de las vacantes vea el siguiente documento:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: