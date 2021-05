El legendario guitarrista Tom Morello pide fin de violencia en Colombia

Tom Morello, uno de los guitarristas del rock más populares de la historia por su participación en bandas como Rage Againts the Machine y Audioslave, es otro de los artistas que se une al clamor internacional para que cese la violencia en Colombia.

Los hizo con dos tuits; el primero mostrando la presentación de las tres activistas LGBTQI, quienes hicieron presencia en la Plaza de Bolívar en Bogotá con un baile que ya las había hecho famosas en redes sociales por hacerlo dentro de Transmilenio.

“WE SEE YOU Unions & workers in Colombia standing up for their rights in the face of police aggression! And salute these BADASS women vogueing their way to freedom! (¡VEMOS Sindicatos y trabajadores en Colombia defendiendo sus derechos frente a la agresión policial! ¡Y saludamos a estas mujeres verracas que se abren camino hacia la libertad!)”, escribió Morello.

El otro tuit el artista estadounidense y fue enfático en decir en señalar que la violencia policial debe terminar: “Police violence at home and abroad must be confronted and eradicated (La violencia policial en el país y en el extranjero debe ser enfrentada y erradicada)”.

Morello es otro de los artistas internacionales que se pronuncia al respecto de lo que está ocurriendo en Colombia desde el pasado 28 de abril que comenzó el paro nacional en Colombia. Residente y Justin Bieber también expresaron sus palabras ante la situación.

WE SEE YOU Unions & workers in Colombia standing up for their rights in the face of police aggression! And salute these BADASS women vogueing their way to freedom! https://t.co/dyq1OKFbjh — Tom Morello (@tmorello) May 4, 2021