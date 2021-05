Profesor amenazó a estudiante en clase virtual por foto a favor del paro

Los hechos fueron denunciados a través de Facebook donde una joven estudiante de la Universidad del Rosario publicó un video en el que se ve el momento en el que el docente Edgar Augusto Ramírez Baquero la grita y la confronta por tener una foto de perfil con el mensaje: “que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo".

El hombre comienza muy tranquilo a solicitarle que quite la foto porque él considera que esa postura es una “falta de respeto con su clase”.

“Le pido el favor que respete la catedra, respete a sus compañeros y me respete a mí, porque si usted quiere ver realmente cuanta personalidad tengo, siga en esa postura”, fue la amenaza que le lanzó el docente a la alumna.

Le puede interesar:

Y continuó: “Yo no estoy pintado en la pared y no me importa que sea su perfil, allá usted con sus posturas, eso no atañe a esta catedra, así que retírela; se lo digo por última vez”.

La joven, primero responde positivamente y ante la insistencia del profesor en decirle que eso era un irrespeto, ella le respondió: “es que esto es lo que está pasando afuera y lo que estoy haciendo en este momento es una forma muy válida de manifestarme”, lo que no le gustó al docente, quien comenzó a gritarla.

“¿Usted creo que yo soy un imbécil que no sabe lo que está pasando afuera?, ¿cree que soy tan idiota? No me gusta su manifestación, quítemela, ya me escuchó. Vaya y manifiéstese afuera, aquí no y se retira de mi clase”, le gritó el maestro.

El profesor finalizó pidiéndole disculpas a los demás estudiantes y enfatizando que se debe respetar la clase.

Luego de que la joven publicara el video en redes sociales, este se viralizó y la Universidad del Rosario rechazó el comportamiento del docente y recuerdan que ellos son “promotores de la diversidad”.