Juan Carlos Osorio, serio candidato para convertirse en nuevo DT de América

La salida de Juan Cruz Real del América de Cali encendió la baraja de candidatos que podrían llegar al banquillo de la institución 'Escarlata' en reemplazo del argentino. Los nombres de Juan Carlos Osorio y Diego Corredor son los que suenan con más fuerza; sin embargo, el ex Atlético Nacional, estaría muy interesado en dirigir al equipo caleño.

El máximo accionista del equipo vallecaucano, Tulio Gómez, expresó en Zona Libre de Humo el deseo de poder contar con los servicios de Osorio, quien también manifestó este jueves su deseo de llegar al cuadro de los 'Diablos Rojos'.

"Osorio es un técnico que cualquier equipo quiere tener, es apasionado por el fútbol y no apegado por el dinero. Me gustaría tenerlo, pero por el momento no hay nada definido. Un entrenador como él no sería para traerlo para este primer semestre, es para empezar desde el segundo desde cero", dijo Gómez para el medio de comunicación.

Del mismo modo, el periodista Jaime Dinas, aseguró por medio de sus redes sociales que mantuvo un "diálogo extenso" con el entrenador risaraldense, quien le expresó su deseo de llegar a la institución vallecaucana.

"A mí no me interesa la plata, acá el tema esencial es el proyecto deportivo y sí me interesa dirigir al América...En dos o tres días debería definir mi vinculación con el equipo, tras la salida de Juan Cruz Real inicio conversaciones para mi vinculación", escribió el periodista del diálogo que mantuvo con Osorio.

El técnico mundialista también se refirió a la plantilla con la que le gustaría contar, así como su ilusión de ganar la Libertadores.

"He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quiénes van a salir. Quiero contar con Sánchez, Yesus y Vergara, para tener un equipo con atacantes competitivos...Quiero lograr el título de Libertadores con América, ya que con Nacional inicié ese camino", cuenta el periodista.

La última experiencia de Juan Carlos Osorio fue en Atlético Nacional, equipo al que dirigió en su segunda etapa entre junio de 2019 y noviembre de 2020.

La hoja de vida del entrenador de 59 años, formado en Inglaterra en la dirección técnica, cuenta con equipos como Chicago Fire, Once Caldas, Puebla, Sao Paulo, Selección de México y Atlético Nacional.