Roy Barreras desiste del referendo “Chao Duque”

El senador Roy Barreras a través de una carta enviada al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría anunció que desiste del referendo con el que buscaba crear la figura de revocatoria presidencial y establecer la renta básica universal. Según el legislador, hubo demoras en la entrega de los formularios para la recolección de firmas y también en la repuesta a su solicitud de habilitar el sistema de firma digital.



“La demora en la entrega de los formularios de recolección de apoyos genera que este mecanismo de participación democrática ya no pueda ser utilizado como protesta contra este gobierno. Al iniciar solo hasta este momento el proceso de recolección de apoyos, en medio del tercer pico de la pandemia del SARS COVID 19, con un retraso considerable en el proceso de vacunación y sin habilitar mecanismos alternativos para la recolección de apoyos, que dicho sea de paso son utilizados en todas las ramas y órganos del poder público, pero para dinamizar la democracia no pudieron ser autorizados, la convocatoria a las urnas solo se podrá dar en el mes de febrero de 2023”, indicó el legislador.



Barreras señaló que en el mes de enero la organización electoral debía entregar el formulario de recolección de firmas, sin embargo, dicho proceso, indicó, fue suspendido hasta tanto el Ministerio de Salud no entregará un concepto sobre las medidas de bioseguridad que se debían aplicar en la obtención de las rúbricas.



“Este concepto no solo se solicitó en forma tardía, sino que además se hizo en un claro desconocimiento del principio democrático, teniendo en cuenta que hay derechos que no se pueden limitar o restringir incluso durante los estados de excepción, mucho menos en el marco de una emergencia sanitaria y que las normas generales de bioseguridad que fijan las diferentes autoridades son aplicables a todos los ciudadanos, razón por la cual la recolección de apoyos no podía ser ajena a estas medidas”.



El legislador había confirmado comités departamentales con el propósito de impulsar la salida del cargo del presidente Iván Duque