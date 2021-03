América, el único grande fuera de los ocho de la Liga Colombiana

América de Cali, actual bicampeón de la Liga Colombiana, es el único club de los llamados grandes del país que se mantiene fuera de los mejores ocho de lo que va de torneo, luego que en la fecha 13 Junior se quedara con el último puesto de los ocho.

La fecha 13 de la Liga se disputó y América empató con Once Caldas gracias a un gol de Jeison Lucumí, que si bien le sirvió para no caer derrotado, el punto que logró no fue suficiente para acceder a un puesto en los ocho mejores de la tabla.

Le puede interesar:



El equipo de Juan Cruz Real lleva 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota por Liga, de los cuales seis han sido empates y solamente cuatro terminaron en victorias. Si bien no ha caído, los resultados no le han permitido al América gozar de la comodidad de estar parcialmente clasificado a las finales de la Liga Colombiana.

A falta de seis jornadas para dar por finalizado el todos contra todos de la Liga, América es el único grande que no hace parte de los ocho, pues Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, que durante las últimas fechas se mantuvieron fuera de los primeros puestos, ya tienen una casilla dentro de los ocho asegurada y dependen de sí mismos para mantenerla.

Así las cosas, América, que enfrenta a Independiente Medellín este miércoles por la fecha 14 de la Liga, deberá ver el partido como una final, pues se medirá contra uno de sus rivales directos para acceder al grupo de los ocho.