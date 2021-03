Haaland, protagonista de la noche por sus goles y una polémica

Erling Haaland se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del mundo. En el partido de este martes ante el Sevilla por Champions, aportó dos goles para un total de cuatro en la serie ante el conjunto español, siendo clave en el global de 5-4 que le dio la clasificación al Borussia Dortmund a los cuartos de final.

En el partido de ida fue figura por sus dos goles y nuevamente anotó por duplicado en el encuentro de regreso. Sin embargo su segundo gol de la noche, se vio envuelto en polémica al anotar de penal, ya que en su celebración le gritó el gol en la cara al portero Bono e hizo gestos, provocando a los jugadores del equipo español que lo encararon.

En el término del encuentro, le preguntaron al noruego por esa acción, “El arquero me gritó cuando atajó el penal y pensé, uy, ojalá te pueda hacer otro gol. Y se lo hice”. “¿Y qué le gritaste?” “No tengo idea, le dije lo mismo que me dijo él. No sé qué significa”, dijo para la TV alemana.

En el primer lanzamiento del penal, el portero marroquí atajó el penal pero se tuvo que repetir porque se encontraba adelantado. Haaland convirtió desde el manchón blanco al minuto 54 para poner el 2-0 parcial y ahí llegó la polémica.

Sin embargo, el noruego había sido provocado antes por el guardameta en la primera acción de la secuencia que terminó con el gol anulado al noruego, posteriorimente sancionaron penal, Bono se adelantó y se repitió el cobro, finalizando con el grito de gol del 'androide'.

En la pasada edición de la Champions, el noruego también celebró un gol provocando a los jugadores del PSG en los octavos de final, quienes respondieron a sus burlas tras vencer al Dortmund y clasificar a la siguiente fase.

Haaland, es el máximo artillero de la presente edición de la Champions League con 10 tantos, habiendo alcanzado con sus 20 años y 231 días marcar 20 goles en este campeonato, siendo el jugador más joven en la historia de la competición en alcanzar esta cifra.