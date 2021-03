Jurgen Klopp: “No voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania”

En la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles por la Champions entre Liverpool y Leipzig, se le preguntó a Jurgen Klopp por la posibilidad de llegar al banquillo de la Selección Alemana, que por sorpresa para todos quedará disponible al terminar la Eurocopa 2021.

El actual entrenador de "Die Mannschaft", Joachim Löw, tomó por sorpresa a todos los aficionados del fútbol al anunciar que dejará su cargo como seleccionador alemán terminada la Eurocopa. Löw, tiene contrato vigente hasta 2022, sin embargo, pidió la rescisión del mismo.

Ante el inminente anuncio del actual seleccionador, comenzaron a sonar los rumores de posibles ocupantes de ese puesto, y uno de ellos fue el de Jurgen Klopp, al que parece no importarle la vacante por su compromiso con el Liverpool.

"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y tratas de cumplirlo", dijo Klopp en la rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig.

Otros nombres de la buena baraja que maneja Alemania seguirán sonando, como es el caso del actual técnico del Bayern Múnich, Hansi Flick y hasta el del joven técnico del Leipzig Julian Nagelsmann. Sin embargo, será la Federación Alemana la que tendrá que tomar la decisión finalizando julio, ya que la Copa del Mundo Catar 2022 está a la vuelta de la esquina.