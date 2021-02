'Lectora de Tracks': El universo musical de Mónica Martínez

Mónica Martínez es música, productora de audio y politóloga. Cuenta con 12 años de trayectoria en la industria musical, ha sido Label Mánager en EMI Music Colombia y ha liderado estrategias artísticas de reconocidos artistas colombianos.

'Lectora de Tracks' es uno de los proyectos más importantes de su carrera y nació en 2015 cuando trabajaba en una emisora colombiana en donde debía programar canciones los fines de semana durante cinco horas, bautizando de esta manera su franja musical.

"Tomé papel y lápiz y comencé a hacer un listado de nombres que me representaran en la música y espacios de disc jockeys exitosos. Primero pensé en Manolo Bellon y su inolvidable programa 'Los Surcos del Pop', así que anoté "surcos", luego pensé que los surcos están impresos en los vinilos, un formato que ya conocía. Esto me llevó a pensar que cada track (línea negra) es la reunión de muchos surcos, pero este no puede sonar si no hace contacto con una aguja que es el lector y como cada turno de radio para mí debe ir acompañada de historias le di vida a 'Lectora de Tracks'", enfatizó.

'Lectora de Tracks' tiene como propósito contar las historias que hay detrás de las canciones, artistas, álbumes, formatos, disqueras, festivales, mánagers, bandas sonoras y, en general, todo lo que cubre el universo musical.

En este Podcast los usuarios podrán escuchar más de 30 capítulos llenos de historias, entrevistas, análisis, especiales y cápsulas hechas en época de cuarentena y tributos a grandes artistas. En la playlist vincula entrevistas y recopilaciones de canciones de múltiples temáticas. En las columnas, a través de lecturas, hay historias detrás de canciones, artistas, discos y reseñas de lanzamientos musicales nacionales e internacionales. Finalmente, en Tienda encontrará una sección con accesorios musicales, catálogo de vinilos y merchandising para coleccionistas con más de 1.000 títulos para comprar.

"Las personas que visiten lectoradetracks.com van a encontrar contenido único y original. Además, podrán entretenerse, enamorarse más de la música, enterarse de lanzamientos, novedades y noticias musicales, y adquirir objetos de colección relacionados con la música", concluye.