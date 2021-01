Colombiano fue visto por última vez en fiesta clandestina en Barcelona

Ya dos semanas de desaparecido cumple el joven Julián Esteban Beltrán, quien fue visto por última vez en una fiesta ilegal en la ciudad de Barcelona, en España, a la que había asistido con unos amigos. Desde ese momento sus padres, que viven en Colombia, no han sabido más de su hijo, mientras se adelantan las búsquedas en territorio catalán.

"Está desaparecido en Barcelona desde el 6 de enero de este año. La última vez que fue visto estaba en inmediaciones de Monserrat, que es entre el Bruc Residencial y Collbató. Tiene 22 años, mide 1.60, pesa 65 kilos. Tiene cabello negro y ojos negros", detalló su padre Carlos Beltrán.

Le puede interesar:

- Una colombiana falleció en medio de las nevadas en España

- Colombia es el país con más contagios que no ha iniciado la vacunación

El hombre confesó que "la esperanza se empieza a diluir con el paso de los días. Ayer nos denegaron el permiso de viajar, y esto es un obstáculo enorme en la búsqueda de nuestro hijo. El consulado de Colombia en España ha estado de la mano con nosotros y ha hecho lo posible por darle manejo a la situación, pero no se nos ha permitido viajar".

En paralelo, según Carlos, amigos del joven en Barcelona interpusieron la denuncia ante las autoridades españolas, por lo que actualmente hay dos grupos de búsqueda, "mientras nosotros desde acá intentamos manejar la situación a control remoto".

Añadió que "contratamos un escalador que hiciera dos posibles recorridos en la montaña Montserrat para encontrar algún indicio, pero no hemos podido hallar nada. Además, los Mossos de Escuadra que son quienes llevan la investigación no nos dan información por teléfono ya que no pueden corroborar que seamos los padres de Julián".

Y si bien el señor aseguró que "no queremos arremeter contra las decisiones de un gobierno, porque entendemos las circunstancias bajo las cuales se han tomado", consideró que "es una oportunidad para mostrar que las decisiones no se pueden manejar detrás de una legislación que los abarque a todos; hay casos particulares en los que se debe ser más sensible y demostrar el valor humano que hay en sus políticas".

Por último, pidiendo y extendiendo el llamado de ayuda frente a cualquier información, don Carlos señaló que "en esta situación afloran una cantidad de sentimientos como dolor, incertidumbre y rabia, que a veces nos desenfocan del objetivo primario que es encontrar a nuestro hijo y la verdad detrás de su desaparición".