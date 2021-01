Colombia es el país con más contagios que no ha iniciado la vacunación

Actualmente, según el observatorio de casos de COVID-19 de la universidad John Hokpins, Colombia se ubica a nivel mundial en el puesto 11 de países con más contagios registrados, con 1'956.979, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Turquía y Alemania, en ese orden.

En paralelo, el portal de Our World In Data sostiene que de todos los países ya mencionados, solo Colombia no ha iniciado con el proceso de inmunización. Inclusive, en la lista de fallecimientos, Colombia se ubica en el puesto 12 (con 49.792 muertes), y junto con Irán en el puesto 9, son las naciones más afectadas mortalmente sin haber vacunado aún.

De este top 10 de países con más contagios, el primero, Estados Unidos, también lidera la lista de vacunación con 16.53 millones y medio de personas; India por su parte lleva 806.484 vacunados; Brasil ya confirmó 105.824 ciudadanos; Rusia ronda el millón de beneficiados; Reino Unido está por los 5.07 millones actualmente; Francia tiene 692.777 vacunados; Italia 1.25 millones; España 1.03 millones; Turquía 1.08 millones, y Alemania 1.3 millones.

Inclusive los otros países que, teniendo menos contagios que Colombia, se encuentran en la primera parte de la lista de naciones con más vacunados son China con 15 millones, Israel 3.06 millones, Emiratos Árabes con 2.16 millones, y México con 501.030 vacunados.

Al respecto, el Gobierno Nacional ha indicado que el Plan Nacional de Vacunación iniciará tan pronto como lleguen las primeras vacunas contra el coronavirus al país. Aunque no hay una fecha exacta, se tiene previsto que sea en febrero. A través del mecanismo de Covax sería en la primera semana de ese mes, mientras que, en los días posteriores, llegarían los inmunizantes de Pfizer.