Santa Catalina, la otra isla golpeada por huracán Iota, clama por ayuda

Caracol Radio recorrió la isla de Santa Catalina, otra zona afectada por el paso del huracán Iota. Allí la mayoría de sus habitantes denuncia demoras en las ayudas y en todo el plan de reconstrucción.

''Lo de la reconstrucción lo veo grave. No han hablado de materiales, vinieron aquí y socializaron que van a hacer las casas, pero hasta ahí. No han dicho más nada. Todos los días salen con una lista, un censo y no hay ni una persona de Santa Catalina''.

En esta isla la gente dice que se mojan más adentro que afuera de las casas y que todo es un trámite, hasta para que les den un plástico.

''Estamos sufriendo con la lluvia, con el sol, es un caos esto sinceramente, digo que ya para dos meses, por lo menos los techos, porque le ponen un plástico a las casas y eso es solamente para el sol; para la lluvia eso es como si tuviera una cisterna encima del techo, porque se llena de agua y se inunda la casa''.

La limpieza, según denuncian, se acelera sólo cuando anuncia el presidente Iván Duque que va a visitar el lugar y no se enfocan en ayudar a los afectados reales del huracán Iota.

''Cuando llega el presidente la gente no lo quiere ver sinceramente, porque es que llega, va donde la Virgen, sube la bandera de Colombia y baja y eso es todo, pasean y nada de ayudas. Cuando él viene todo el mundo limpia el sitio por donde va a pasar, la gente afectada somos nosotros, no él. Tiene que venir a ver lo que está pasando y ayudar''.

Los habitantes esperan aparecer nuevamente en la lista de damnificados, para que después de dos meses del paso del huracán Iota, puedan empezar a recibir las ayudas.