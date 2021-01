“Lo más cercano es Turquía”: representante de Fernando Uribe

En conversación con el Carrusel Caracol, el representante de Fernando Uribe, Luis Carlos Serrano, habló sobre las posibilidades que tiene el jugador de llegar a un equipo colombiano, aunque reveló que lo más cercano actualmente es que se vaya para Turquía.

Lea también:

"Fernando ahora tiene ofertas de Turquía y de Corea. Lo más probable es lo de Turquía”, dijo.

Además, explicó que la no llegada al Junior de Barranquilla se dio porque el cuadro ‘Tiburón’ tenía prioridad en la continuidad de Miguel Ángel Borja; y dejó claro que si bien de Millonarios no se han acercado, no se cierran a la posibilidad.

Le puede interesar:

"Con Junior fue un acuerdo de palabra, el doctor Char siempre fue claro de que la primera opción era Borja. Millonarios no se ha acercado a nosotros para tener a Fernando Uribe. Hasta no firmar con algún equipo no descartamos nada", dijo.