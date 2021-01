Sorpresa en Madrid: Sergio Ramos no descartaría fichar con PSG

Una noticia estremeció a los hinchas merengues en el mundo, el capitán referente Sergio Ramos no descartaría fichar con el Paris Saint Germain para la próxima temporada si no se da su renovación bajo algunas condiciones, según informó El Chiringuito.

Todo se ha dado alrededor de la renovación de Sergio Ramos con Real Madrid, quien tiene contrato con el merengue hasta el 30 de junio de 2021 y no ha negociado por ahora la posibilidad de permanecer.

La pelea de Ramos con las directivas giraría en torno a los cambios de condiciones en su renovación. Actualmente, al español le renuevan cada año por una temporada y gana aproximadamente 12 millones de euros en cada campaña.

Sin embargo, el capitán del Real Madrid estaría pidiendo que su renovación no sea por un año y que le suban el monto de su salario, algo que para la Casa Blanca es difícil, sobre todo por la situación actual que viven por la pandemia de coronavirus y el año económicamente difícil no solo para los clubes, sino para la economía en general.

Según Josep Pedredol, Ramos le dijo a Florentino Pérez que “en el PSG harían un equipazo” con él “y con Messi”, algo que preocupó, además, a los hinchas del Barcelona, que también están sufriendo por la eventual salida de su máximo ídolo.

No obstante, Pedrerol, director de El Chiringuito, también afirmó que Florentino Pérez no cree que dicha oferta por Ramos llegue desde el PSG, pero de suceder, “entendería” si el capitán del equipo quiere tomarla. A su vez, el presidente del Real Madrid no estaría dispuesto a ceder más en cuanto a mejora salarial.