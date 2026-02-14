David González: “Estábamos en la obligación de darle este regalo a la hinchada”

América de Cali celebró sus 99 años de fundación con una victoria 1-0 frente a Independiente Santa Fe, consolidando además la racha positiva que mantiene como local ante el conjunto cardenal.

El único gol del compromiso llegó al minuto 76’. Tras un pase entre líneas de Omar Bertel a Daniel Valencia, quien realizó un desmarque de ruptura y definió de primera intención con su pierna izquierda para sentenciar el encuentro. Con este tanto, el cuadro escarlata amplió su buena racha ante el León en el Pascual Guerrero, una tendencia favorable que se mantiene desde 2021.

En rueda de prensa, el técnico David González destacó no solo el resultado, sino también el ambiente vivido en el estadio y la respuesta del equipo en una fecha tan especial para la institución.

“Tratar de darle la vuelta un poco a todo lo que se vivió durante el semestre anterior. Volver a tener un estadio lleno, volver a tener este ambiente en las tribunas. Era algo que no podíamos permitir que el hincha se fuera a su casa sin esa satisfacción y los jugadores en la cancha se entregaron completamente; todos los balones se disputaron con el alma”, afirmó el entrenador.

Posteriormente, González también se refirió al buen rendimiento y la continuidad que ha venido sumando Omar Bertel en el equipo: “Omar es un jugador con mucha experiencia, ha sido campeón y ha jugado en equipos grandes. El semestre anterior no logró tener la continuidad que muchas veces se necesita. Son muy pocos los jugadores que, sin continuidad, pueden mostrar su máximo nivel. Él estaba necesitando esa regularidad para acomodarse nuevamente al ritmo y al ímpetu de competir cada tres días”.

Por su parte, el jugador Andrés Mosquera resaltó el respaldo de la hinchada y el componente emocional que implicaba el compromiso: “Agradecerle a la hinchada que creyó en nosotros, que confió, que hoy nos llenó el estadio. Para cada jugador es motivante y gratificante jugar en un escenario así cuando nos acompaña nuestra gente”.

Además, agregó: “La responsabilidad era muy grande por el ambiente y por el cumpleaños del club. Yo creo que el estado emocional fue equilibrado de nuestra parte, porque era un contexto complejo, pero lo supimos manejar y al final, gracias a Dios, se dio la victoria”.