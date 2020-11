Cámara seguirá recomendaciones del Distrito tras identificar foco de COVID

Ante la recomendación de la Secretaría de Salud de Bogotá a la Cámara de Representantes, de sesionar de manera virtual hasta que se controlen los recientes contagios de Covid-19 en esa corporación, la mesa directiva confirmó que acatarán las medidas.

El presidente de la corporación, Germán Blanco, explicó que "de acuerdo a las indicaciones entregadas por la Secretaría de Salud, la Cámara de Representantes a través de su mesa directiva hará uso de todas estas y no convocará sesiones plenarias presenciales ni las permitirá en las Comisiones Constitucionales, hasta tanto no pase la cuarentena que acá se establece.

Recordó, en ese sentido, que "conforme al fallo de la Corte Constitucional fueron citadas la semana anterior sesiones presenciales, porque se trataba del trámite de actos legislativos. Estos se suspenderán hasta que se cumpla la cuarentena y en consecuencia, solo se tramitarán proyectos de ley ordinaria, de manera virtual, hasta que los parlamentarios puedan volver a asistir".

Por ello, otros congresistas como el representante del Centro Democrático Juan Espinal se pronunciaron. "Lllevar a todos los congresistas con sus equipos de trabajo y su esquemas de seguridad, de manera indirecta violenta las normas y protocolos de bioseguridad. Comparto completamente el comunicado de la Secretaría de Salud. Es importante superar el brote que se presentó la semana pasada, derivado de la sesión presencial", aseguró.

A su vez, desde el partido Verde, Inti Asprilla resaltó que "sabíamos que esto podía pasar porque es propio de la situación que atravesamos. Si hay una recomendación del Distrito basada en un hecho cierto y es la existencia de un posible rebrote, nosotros respetaremos la decisión que tome la mesa directiva. Todo lo que sea basado en la ciencia y en una autoridad de Salud independiente, debe ser respetado".

Por su parte la congresista de la lista decentes, María José Pizarro, consideró que "tenemos que atender todas las recomendaciones de bioseguridad, tanto del Distrito como del Ministerio de Salud. Lo más recomendable es guardar el aislamiento 14 días y volver a las sesiones semipresenciales, una vez se haya superado el plazo que establece la Secretaría distrital".

No obstante, el representante Wilmer Leal reconoció que "he sido uno de los congresistas que desde el mismo momento que se permitió la semipresencialidad, he asistido al Congreso temporalmente cumpliendo con absolutamente todas las medidas de bioseguridad, y no he sido positivo para Covid ni siquiera en este último sondeo. Si se cumplen todas las medidas de bioseguridad, el riesgo es muchísimo menor".

En el reporte presentado por la secretaría, se tomaron un total de 181 muestras PCR para determinar el contagio de Covid-19. De estas, 3 resultados fueron positivas, para un total de 7 personas contagiadas en la corporación.