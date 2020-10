El calvario de una paciente con esclerosis múltiple para ser medicada

Desde el 25 de febrero empezó el viacrucis para Luisa Rodríguez, una joven de 21 años, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple y aún no tiene autorización de su EPS para iniciar un tratamiento.

“Una mañana me desperté con un fuerte dolor de cabeza y con la angustia de no poder ver por mi ojo izquierdo. Fui a la clínica, me enviaron de un lado a otro y al final me dijeron que tenía migraña, me dieron unas pastillas con cafeína y otras para la depresión, yo seguí insistiendo, me ordenan una resonancia y el Laboratorio clínico COLCAN pierde mi examen. Mi situación empeora y tengo la oportunidad de ir con una neuróloga, ella me dice que revisando varios exámenes, tengo un 99.9% de probabilidades de tener esclerosis múltiple, pero que para poder tratarme, Famisanar debe autorizar varios exámenes”, explica.

Sin embargo, la EPS según su relato, no le dan respuesta, a pesar de correr contrarreloj, para que su tratamiento pueda dar resultados positivos, “hablamos con ellos, nos dicen que hay que acogerse al proceso, pero llevamos mucho tiempo esperando, así que radicamos un derecho de petición, la Supersalud nos halló la razón, pero sigo sin tratamiento, mientras que mi salud decae, se me están durmiendo partes del cuerpo, el dolor de cabeza no me deja dormir, estoy olvidando incluso cosas básicas como mi nombre, la cédula, el teléfono y en el trabajo hasta se me olvida cómo continuar los procesos de tipificación de llamadas o colgar”.

En el último informe realizado por la Defensoría del Pueblo, la entidad revela que en 2019 una de cada tres tutelas que se realizó en el país estuvo relacionada con buscar amparo en servicios de salud.

Los servicios más reclamados: cirugías, tratamientos, procedimientos (98%) y medicamentos (72 %), mientras que la patología que más fue incluida en las tutelas fue cáncer.