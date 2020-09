“Ni con orden de un juez responden por el trasplante de médula de Sara”

A las 10 de la mañana de este lunes, se cumplió el fallo de tutela del Juzgado Veintisiete penal de Bogotá, que ordenaba a la Fiduprevisora y a la Servisalud, emitir la autorización y gestionar el anticipo para que el Hospital de la Misericordia (HOMI) realice el trasplante de médula que necesita Sara Maythé Olarte Torres de 5 años de edad, sin embargo, su familia no ha obtenido una respuesta.

“La historia empezó el 21 de octubre del año pasado, nuestra hija fue diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Inmediatamente se dio el diagnóstico se inició con los ciclos de quimioterapia requeridos para estos casos. En el mes de marzo de este año terminó satisfactoriamente los respectivos ciclos. El tratamiento debía continuar con quimioterapias ambulatorias por un año, pero cuando se inició el tratamiento, desafortunadamente los resultados fueron una recaída medular”, explica Carlos Olarte, papá de Sara.

Días después de la descompensación, la menor volvió a UCI durante siete días y tras una junta médica en La Misericordia, se entregó el 28 de agosto, una orden para realizar el trasplante de manera urgente.

“Se hizo una búsqueda internacional de células porque nosotros como padres contamos con una compatibilidad muy baja. Afortunadamente un donante desde España sí tiene esa compatibilidad, que es del 80%, lo cual disminuye notoriamente los riesgos de la intervención”, menciona.

Para hacer ese proceso de importación, el Hospital de la Misericordia emitió un nuevo requerimiento que ese mismo día fue radicado por sus padres en la UT SERVISALUD SAN JOSE, sede el campin, sin embargo, a la fecha siguen esperando.

“Según Servisalud, no está contemplado en nuestro plan de salud. Se interpuso una tutela que el Juzgado Veintisiete penal falló a favor de Sarita el pasado 24 de septiembre y les da un término no mayor a 24 horas para que proceda a emitir la autorización y gestionar el anticipo para que se realice el procedimiento, pero a la fecha no lo han hecho.

En este momento la niña se encuentra en el Hospital San José Infantil culminando un segundo ciclo de quimio de rescate. Su familia hace un llamado a las entidades para que respondan y se le dé celeridad al proceso para la importación de las células necesarias, que permitan salvar la vida de su hija.



** La foto e historia de Sara se difunde con autorización de la familia.