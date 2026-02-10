Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 feb 2026 Actualizado 18:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Caracol Radio entrega arreglos de daFlores.com desde Colombia y para Colombia: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Daflores.com y rosas.

Daflores.com y rosas.

Caracol Radio

Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com ÚNICAMENTE PARA OYENTES EN COLOMBIA CON ENTEGA A CIUDADES EN COLOMBIA.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico, número de celular, ciudad de Colombia en la que se encuentra y ciudad de Colombia a la que se hará el envío HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W. Tenga en cuenta serán flores desde Colombia para Colombia.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

LISTADO DE GANADORES:

  1. Claudia Carolina Fonseca
  2. Jesús Alberto Muñoz Lopera
  3. Yohana Paredes Pinzón
  4. Ivanov Alexander Ibáñez Navarro
  5. Martha Reina Quijano
  6. Jhonnatan Augusto Sierra Sierra
  7. Fabián Alberto Avendaño Mejía
  8. Lady Jazmine Sánchez Sánchez
  9. Ángela Jimena Rojas Montoya
  10. Luz Mery Bello García
  11. Gabriel Cardozo Martínez
  12. Sergio Calderón Zárate
  13. Florentino Ruiz Rodríguez
  14. Miguel Ángel Barrera Velandia
  15. Miguel Alfonso Suárez
  16. Yuliana Carolina Solar Blanco
  17. Jhon Alexander Rincón Galván
  18. Alejandra Villabona Villabona
  19. Iván Andrés Castro
  20. María Andrea Cuervo
  21. María Inés Jaramillo López
  22. Omar Andrés Ballesteros Guerrero
  23. Olga Leonor Ardila
  24. Fernando Mora
  25. Pilar Serrano Montes
  26. Simeon Avendaño
  27. Luz Stella Sánchez Pinilla
  28. Lina Paola Corzo
  29. Luz Lliver Cruz Castillo
  30. Camilo Andrés Verdugo Gómez
  31. Andrés Felipe Castillo Cárdenas
  32. María Cecilia Duque 
  33. Angélica María Paz Campo
  34. Óscar Mauricio Avendaño Mejía
  35. Jhon González Zamudio
  36. Nathalia Giraldo
  37. Rebeca Gómez Rondón
  38. Rene Jovanny Orjuela Roa
  39. Sergio Esteban Miranda Pedreros
  40. Jose Edward Linares Guayara

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir