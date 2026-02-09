Colsubsidio volverá a dispensar medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno

Caracol Radio conoció que luego de varias mesas de negociación, Colsubsidio comenzará nuevamente a dispensar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, tras la firma de un acuerdo que permitió destrabar las deudas a ese gestor farmacéutico.

Según conoció este medio de comunicación, el acuerdo contempló el pago de al menos 160 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS a Colsubsidio, lo que permitirá restablecer la prestación del servicio farmacéutico principalmente en Bogotá.

Le puede interesar: Aeronave que cubría ruta Popayán–Cali sufrió accidente cerca del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Desde este martes 10 de febrero, los pacientes podrán reclamar sus medicamentos en los puntos de Colsubsidio. No obstante, las autoridades y las entidades involucradas hacen un llamado a la ciudadanía para que acuda de manera escalonada, con el fin de evitar largas filas y congestiones en los puntos de atención.

Este acuerdo busca aliviar la crisis en la entrega de medicamentos que venían enfrentando miles de usuarios de la Nueva EPS en diferentes regiones del país, quienes habían reportado demoras y dificultades para acceder a sus tratamientos.

Cabe la pena resaltar que el Gobierno Nacional acompañó las mesas de negociación con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar mayores afectaciones a los pacientes. El Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) acompañaron estos acuerdos de manera especial e ininterrumpida.