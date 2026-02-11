Se registró un tiroteo frente al gimnasio Bodytech Cabrera en Bogotá: dos personas murieron

Este 11 de febrero, hacia las 4:00 de la tarde, se registró un ataque sicarial con arma de fuego frente al gimnasio Bodytech Cabrera, en la calle 85 # 7-13 de Bogotá, que dejó dos personas muertas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron dos hombres que fueron interceptados y atacados a tiros por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, quien huyó del lugar tras el atentado.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las dos víctimas del tiroteo murieron minutos después del ataque debido a la gravedad de sus heridas.

A su vez, la Policía confirmó que la primera hipótesis del hecho es que se trató de un intento de asesinato, el cual iba directamente contra uno de los hombres asesinados, mientras que su escolta también recibió varios impactos de bala en el ataque.

Es preciso recordar que en este mismo lugar se registró otro ataque sicarial en julio de 2023, cuando un hombre que salía del gimnasio recibió múltiples disparos y murió.

