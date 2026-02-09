AFIDRO alerta emergencia humanitaria por crisis de la Nueva EPS

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) lanzó una alerta pública por la situación financiera de la Nueva EPS, al advertir que la crisis de la entidad se ha convertido en una emergencia humanitaria que afecta directamente a millones de pacientes en todo el país.

Según el gremio, el deterioro económico de la EPS estaría impactando la entrega oportuna de medicamentos, la continuidad de tratamientos y el acceso a servicios de salud para más de 11 millones de afiliados, en un contexto que califican como crítico para el sistema.

Leer más: Advierten posible traslado masivo de más de 6 millones de afiliados entre EPS

La deuda creció 198 % en dos años

De acuerdo con cifras citadas por AFIDRO y provenientes de la Contraloría General de la República, la deuda de la Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos.

El informe también advierte que el patrimonio de la entidad pasó de 485.209 millones de pesos positivos en 2022 a –6,25 billones de pesos en marzo de 2025, una situación que el ente de control ha calificado como de “inviabilidad estructural”.

Impacto en pacientes y prestadores

AFIDRO señaló que los efectos de esta crisis ya se reflejan en distintos puntos del país. Según el gremio, 95 instituciones prestadoras de salud (IPS) han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos debido a la falta de pagos, lo que compromete la capacidad de atención.

A esto se suma un incremento del 107 % en las quejas de los usuarios durante 2025, con 14.603 reclamos registrados ante la Defensoría del Pueblo, relacionados con barreras en el acceso a servicios y medicamentos.

“No es solo una crisis financiera” aseguran

Para el presidente ejecutivo de AFIDRO, Ignacio Gaitán, la situación trasciende los balances contables.“Lo que estamos presenciando con la Nueva EPS no es solo una crisis financiera, sino una crisis que pone en riesgo vidas humanas, porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”, afirmó el presidente.

El directivo advirtió que la falta de giros oportunos, sumada a la presión financiera sobre la cadena de prestación, termina trasladando las consecuencias a los pacientes.

Le interesa: Colsubsidio volverá a dispensar medicamentos a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo con el Gobierno

Llamado a una mesa técnica de emergencia

Ante este panorama, AFIDRO propuso la creación de una Mesa Técnica de Emergencia, con la participación del Gobierno nacional, entes de control, EPS, IPS, gestores farmacéuticos, asociaciones de pacientes y el sector farmacéutico.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

Establecer flujos directos y trazables de recursos desde la ADRES hacia prestadores y operadores farmacéuticos.

desde la ADRES hacia prestadores y operadores farmacéuticos. Implementar un plan de contingencia farmacéutica que garantice la continuidad de tratamientos críticos.

que garantice la continuidad de tratamientos críticos. Realizar auditorías externas y publicar indicadores financieros de la Nueva EPS y de otras EPS intervenidas.

AFIDRO reiteró que su llamado busca evitar un mayor deterioro en la atención, priorizando la vida y la salud de los afiliados, y manifestó su disposición a trabajar con las autoridades para encontrar soluciones técnicas y viables.