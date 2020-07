Foro Virtual y radial, Leche Vs lactosuero

Después de demandas y sanciones a varias empresas productoras y comercializadoras de lácteos, por adulterar leche con lactosuero, aunque han pasado más de tres años, se reactiva el debate y la acción judicial, luego de recibir del laboratorio Muva de Alemania la confirmación de presencia de suero lácteo en la leche que venden 9 marcas en las tiendas de hard discount y supermercados de Colombia. DEMOGÁN mantiene la acción popular porque aspira a que la práctica de adulterar la leche se suspenda para no seguir engañando a los consumidores ni afectando a la industria.

El marco normativo es muy claro y contundente al prohibir en el pais, la adición de lactosueros a la leche, al igual que el Estatuto del Consumidor que define como publicidad engañosa el mensaje en los empaques que no corresponden a la realidad como ocurre cuando le ofrecen al comprador leche que no es leche. Roberto Ramírez Ocampo, Director de Demogán, afirma que su intención no es pelear con nadie, ni sacar empresas del mercado, solo quiere que se le diga la verdad al consumidor sobre el uso del lactosuero en la leche y poner así, fin a la discusión.

En Hora 20, el próximo martes 7 de julio, se revelará la respuesta de las 9 empresas a la Acción Popular admitida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotà, los niveles de lactosuero que estarían consumiendo muchos colombianos, qué dice el Decreto 616 de 2006 sobre los requisitos técnicos que debe cumplir la Leche para el consumo humano, por qué después de millonarias multas y sanciones se sigue engañando a los consumidores ofreciéndoles leche adulterada con lactosuero y por qué no se les dice que es una bebida láctea?

Un gran debate con Demogán como demandante, la Dirección de Alimentos y bebidas del INVIMA, las investigaciones y control político del Senador Jorge Robledo, Red Papaz, reconocidos nutricionistas de la Academia Nacional de Medicina y será el mismo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quién hablará sobre el mecanismo constitucional de la Acción Popular que faculta a los ciudadanos para acudir ante un juez y solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos que se encuentren amenazados o vulnerados. Todos ellos haran parte del Foro Leche Vs Lactosuero, moderado por Diana Calderón para hablar sobre el uso del suero lácteo en la leche que consumen muchos colombianos.

En Colombia el consumo de leche por persona al 2019 fue de aproximadamente de 145 litros; se estima que el sector lácteo aporta 736.000 empleos; la leche y sus derivados son ricos en calcio, fósforo, potasio, minerales y vitaminas A, D, B6 y B1, esenciales para la formación de los huesos, de los glóbulos rojos y de los anticuerpos, nutrientes que también participan en procesos metabólicos y de crecimiento; La producción nacional del sector lácteo en el 2019, equivalente a 6.829’272.275 millones de litros/año, disminuyó en un 7% frente al año 2018.

Fuente: Asociacion Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche