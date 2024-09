La Reforma Pensional acumula 36 demandas de las cuales 11 han sido aceptadas por la Corte

Bogotá D.C.

La Corte Constitucional reveló que entre enero y agosto de 2024 se han radicado 490 demandas de inconstitucionalidad lo que representa un 24% más que el año anterior.

El proyecto de ley más demandado es el 293 de 2023 por medio del cual se establece el “Sistema de Protección Integral para la vejez” mientras que la ley más demandada es la 2381 del 2024 o mejor conocida como Reforma Pensional. Con corte al 19 de septiembre, esta ley acumulaba 36 demandas de las cuales 11 habían sido aceptadas.

Entre las demandas que estudia el Tribunal Constitucional, está la de la senadora Paloma Valencia, quien asegura que hubo vicios en el trámite del proyecto pues no se discutió en la Cámara de Representantes.

“Cosas tan simples como el impuesto a las pensiones, no tuvo discusión en la Cámara de Representantes. El régimen especial que le va a caer a un cuarto de los colombianos, que es precisamente en las poblaciones étnicas que va a quedar a libre disposición del Gobierno, tampoco tuvo discusión. Son temas que son centrales y que no se pueden eludir en el debate, pero a eso hay que sumarle que este gobierno insiste en no tener estudios de impacto fiscal serios que nos permitan saber cuánto van a costar los proyectos”, dijo la senadora en 6AM hoy por hoy de Caracol Radio el pasado 15 de agosto.

Por otro lado, recientemente la magistrada Cristina Pardo desestimó la demanda a esta ley por parte del senador JP Hernández al considerar que no logró despertar la más mínima duda de la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Cabe resaltar que la siguiente información de la Corte Constitucional fue publicada con corte al 03 de septiembre, no obstante, es apropiada para tener un panorama de las demandas de inconstitucionalidad.