¿Por qué un banco NO le autoriza un préstamo?: no sería solo por el historial crediticio

Durante el 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que se han desembolsado más de 9 millones de créditos y que su tasa efectiva anual ha sido del 19,59% en promedio. En gran parte, los residentes de Colombia piden préstamos con fines de consumo y que son los hombres los que más realizan estas peticiones de dinero.

Entre otros datos, los departamentos que piden financiamiento están en la región Centro-Oriente de Colombia y le siguen el Eje Cafetero y la Región Caribe. Principalmente, se encuentran en sectores urbanos y representan casi el 100% de quienes requieren de estos.

No obstante, a corte del 2022, TransUnion lanzó un estudio en el que reveló que más de 23 millones de colombianos no pueden acceder a un crédito. Las razones son varias de por qué no se les da un desembolso; por eso, aquí se le contamos.

¿Por qué no me autorizan ningún crédito?

La principal razón de por qué un banco no daría un crédito es por su historial crediticio. De acuerdo con Datacrédito, es una de los más comunes y esto se relaciona con la incapacidad de demostrar ingresos constantes que le den confianza a la entidad financiera de que efectivamente sí puede pagar la deuda que adquiera.

También se le puede negar un préstamo por estas razones:

Edad: esto sucede tanto para quienes son muy jóvenes o ya tienen una edad avanzanda . Los motivos por los que sucede esto es que es muy joven para tener un historial crediticio que permita saber si es buen deudor y, para los de la tercera edad, el banco correría el riesgo de que muera y no pueda pagar lo que se prestó.

esto sucede tanto o ya . Los motivos por los que sucede esto es que es muy joven para y, para los de la tercera edad, Inestabilidad laboral: más allá de estar desempleado en reiteradas ocasiones, es realizar cambios de trabajo de forma constante . Con esta acción le podría dar al banco la sensación de que podría haber momentos en los que no pague sus deudas , que no existe la seguridad en la regularidad de los pagos o que, incluso, use liquidaciones o primas para abonar a capital.

más allá de estar desempleado en reiteradas ocasiones, . Con esta acción , que no existe la seguridad en la regularidad de los pagos o que, incluso, use liquidaciones o primas para abonar a capital. Mudanza constante de domicilio: se ve como un inconveniente, ya que sería una persona inestable que puede dejar sin saldar sus deudas en los lugares donde las adquirió. Por eso, los bancos piden constancia de haber vivido seis meses y trabajar en un mismo lugar.

¿Qué revisan los bancos para aprobar un crédito?

Las entidades financieras revisan principalmente los ingresos que la persona obtiene mes a mes; con ello, comprueban qué tanta capacidad de endeudamiento tiene la persona. A esto se le llama “ratio de endeudamiento”, que comprende un porcentaje de poder pagar de entre 35 al 40% del dinero que tiene libre.

Otro factor importante, y quizás el que tienen más presentes los usuarios y los que necesitan un préstamo, es el historial crediticio. Básicamente, ahí los bancos verifican cómo es el comportamiento del cliente al tener una deuda, es decir, si es puntual con los pagos. También, valoran las entidades financieras cuando las tarjetas de crédito no se quedan sin saldo.

Por otro lado, el Banco BBVA comenta que algo que ayuda a que se apruebe un crédito es que se solicite entre varias personas, ya que, para las entidades financieras, esto se traduce en varias fuentes de ingresos que le dan confianza que un retorno efectivo del dinero.

¿Cómo proceder cuando niegan un crédito?

Teniendo en cuenta la información de Datacrédito, una de las centrales de riesgo más consultadas por entidades financieras y comercios, lo que tiene que hacer es preguntar el motivo de la negativa y, dependiendo de la razón, se debe proceder.

Por ejemplo, si es por falta de capacidad de pago, puede ver si la cantidad que la entidad financiera que le dará se acomoda a sus necesidades. Para quienes son muy menores o mayores, se puede buscar un prestador que le dé una alternativa de financiación más flexible o usar productos como tarjetas de crédito.

Cuando sea por pocos ingresos, solicite certificados laborales, extractos bancarios u otros dociuentos que hagan constancia de que sus ingresos alcanzan para saldar el préstamo.