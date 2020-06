Estas son las salidas y los regresos confirmados en Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe aclaró este viernes en una rueda de prensa virtual el panorama del equipo en cuanto a los jugadores que saldrán, los posibles fichajes y el mencionado caso del argentino Fabián Sambueza, quien todavía no ha renovado.

Respecto a los jugadores que saldrán del equipo, Méndez aseguró que son "[Yohandry] Orozco, [Mauricio] Gómez, [Nicolás] Hernández y [Federico] Anselmo no continúan". Tampoco Duván Sánchez y José Hugo Palacios".

Sobre Fabián Sambueza, el dirigente confirmó que, a raiz del alto sueldo que este tiene y producto de la difícil situación económica por la COVID-19, se le ofreció una reducción del 50%. "El representante me dio un número y seguimos charlando, estamos esperando. El jugador tiene interés de quedarse, pero yo no puedo ser como un hincha, tengo que administrar. No puedo estar buscando un plan B de Sambueza porque no he terminado los diálogos con él", precisó.

En cuanto a los jugadores que regresan a la institución se encuentran " [José] Moya, [Martín] Payares y [Javier] López para culminar su recuperación". (...) "A Moya se le solicitó que regrese excepto si el Tolima hace efectiva la opción de compra".

En lo referente a fichajes, Méndez confirmó el interés por Sebastián Pérez quien, de llegar, sería mediante un convenio que adelantan con Boca Juniors. "Se haría un convenio donde ellos se encargarían de un gran porcentaje del salario de jugador", expresó.

Finalmente, reveló que existen varios ofertas por el lateral Edwin Herrera, que, recordemos, tuvo una destacada actuación con la Selección Colombia en el Torneo Preolímpico Sub-23. Si bien no reveló nombres, se dice que hay interés por parte del Villarreal y el Real Zaragoza en España, así como de la MLS, las ligas de Bélgica y Holanda.