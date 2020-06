"Me molesta que al final solo se hable de los árbitros": Zidane

Real Madrid venció este domingo por 2-1 a la Real Sociedad y se convirtió en el nuevo líder de la Liga española. Sin embargo, el partido disputado en el estadio Municipal de Anoeta dejó consigo varias polémicas arbitrajes, como es el caso del penalti cobrado a Vinícius Jr., un gol anulado al equipo vasco y una posible mano de Benzema en el segundo tanto ‘Merengue’.

Ante estos sucesos, el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, se mostró molesto y afirmó, en diálogo con Marca, que su equipo hizo los méritos para llevarse la victoria. "Me molesta es que al final sólo se habla de una cosa de los árbitros y parece que no hemos hecho nada en el campo. Lo que dicen no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Es una victoria merecida".

Entretanto, respecto a estas polémicas, el francés validó las dos anotaciones del conjunto ‘Merengue’. "No he visto las jugadas. Pero hay penalti de Vini [Vinícius] y el gol de Karim es legal, según me han dicho. Yo no entro en polémicas porque hay un árbitro que se encarga de eso. Sólo quiero pensar en nuestra victoria merecida", enfatizó.

Finalmente, ‘Zizou’ no se confía por los tres puntos que recién consiguió, pues aseveró que falta camino para asegurar la Liga: "Tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días y la presión es la misma de siempre. Lo bueno es que estamos todos metidos e implicados. Es una victoria muy buena pero no cambia nada en nuestro objetivo, faltan ocho partidos y se decidirá al final".