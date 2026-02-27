¿Cuál será el rival del Deportivo Independiente Medellín en tercera fase de Libertadores?

Después de su clasificación ante Liverpool de Uruguay, el Deportivo Independiente Medellín se prepara para la tercera fase de la Copa Libertadores. El Poderoso venció a su rival en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo 1-2, mientras que en el Atanasio cuidó su resultado y empató a cero goles.

Tras ser el mejor en su llave ahora ya tiene rival para la siguiente instancia del torneo continental. Se trata del Juventus de la Piedras, también de Uruguay. Juega en el Estadio Juventud Parque Artigas, ubicado en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones en el país oriental.

Los canarios, como son conocidos, enfrentaron a Guaraní de Paraguay. En el juego de ida fueron locales con un empate cero a cero, mientras que en el de vuelta, disputado en el Defensores del Chaco, los visitantes vencieron 1-2 con anotaciones de Federico Barrandeguy y Ramiro Miguel Peralta.

¿Qué se sabe del Juventud de las Piedras de Uruguay?

El Juventud de las Piedras es un equipo de la primera división del fútbol de Uruguay, su entrenador es el argentino Sebastián Ariel Pérez que en el 2019 dirigió al Cúcuta Deportivo. Desde 1999 ha tenido que ascender a primera división en tres ocasiones.

La primera vez que clasificó a un torneo internacional, lo hizo en 2015 cuando fue a la Copa Sudamericana y esta es la primera vez que llega a la Copa Libertadores tras conseguir un meritorio cuarto puesto en la liga uruguaya.

Sus jugadores más destacados son el arquero argentino Sebastián Sosa, el defensor uruguayo Federico Barrandeguy, los mediocampistas Leonel Roldán, Ramiro Peralta y y Emanuel Cecchini y los delanteros Agustín Alaniz, Marcelo Pérez, Renzo Sánchez y Alejo Cruz.