Gustavo Cuéllar finaliza su contrato con Gremio y queda como jugador libre

El volante Gustavo Cuéllar, jugador de 33 años, finalizó anticipadamente su contrato con el Gremio de Porto Alegre de Brasil. El jugador, con proceso y paso por la Selección Colombia, se encuentra desde la fecha como jugador libre.

Según informó Globo Esporte, principal medio deportivo brasileño, el barranquillero acordó su partida del equipo este miércoles antes del juego frente a Atlético Mineiro, donde se terminó imponiendo el anterior club de Cuéllar 2-1.

“El miércoles, antes de la victoria sobre el Atlético-MG en el Arena, por el Campeonato Brasileño, Grêmio finalizó la rescisión del contrato del mediocampista Cuéllar. El colombiano es el vigésimo jugador que deja el club desde finales del año pasado, cuando asumió la nueva directiva. Tras la publicación de esta nota, se supo que Cristaldo también está a punto de dejar el club”, publicó el medio.

Y agregó al respecto: “La renovación de la plantilla incluye bajas, ventas, cesiones y vencimientos de contratos, pero también los nuevos fichajes y, sobre todo, los jóvenes que están ganando espacio en el grupo de Luís Castro. El técnico incluso ha evaluado la situación de la plantilla desde su llegada”.

¿Cuánto dinero recibiría Gustavo Cuéllar?

Según informó César Augusto Londoño a través de su cuenta de Twitter, Gremio le pagará a Gustavo Cuéllar una cifra cercana a los 3 millones de dólares, la cual corresponde, entre otras cosas, a dineros que se le adeudan al exjugador del Junior y el Deportivo Cali.