Santa Fe mueve el mercado y suma otro refuerzo para la copa Libertadores

En medio de un ambiente golpeado por la reciente derrota frente a Atlético Nacional, Independiente Santa Fe empieza a dar señales de reacción en el mercado. Pensando en el desafío continental que se avecina en la Copa Libertadores, el conjunto capitalino tendría acordada la llegada del extremo colombiano Jáder Obrian.

El atacante, de 30 años y oriundo de María La Baja, Bolívar, llegaría en condición de agente libre tras finalizar su vínculo en la MLS, donde vistió la camiseta de Austin FC.

Obrian es un jugador que aporta velocidad y profundidad por las bandas. Diestro, suele desempeñarse como extremo derecho, aunque también puede actuar como mediapunta. Se caracteriza por su cambio de ritmo, capacidad para encarar en el uno contra uno y buena proyección ofensiva para pisar el área rival.

Formado en el fútbol colombiano, pasó por clubes como Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas antes de dar el salto al balompié estadounidense. Su experiencia internacional y recorrido en el rentado nacional lo convierten en una apuesta para reforzar un plantel que necesita respuestas inmediatas.

En un momento donde la confianza de la hinchada no atraviesa su mejor punto, este movimiento en el mercado puede representar un nuevo aire para el León, que busca recuperar protagonismo y llegar fortalecido a su cita continental.