Así serían las reglas para apertura económica de municipios sin Covid-19

La ministra del Interior, Alicia Arango, explicó que la intención es reactivar la economía en los 900 municipios que no presentan casos de Covid-19, pero aclaró que se mantendrán las excepciones establecidas en por el Gobierno.

""Es decir, allá no puede entrar ni salir nadie. Solamente el abastecimiento, la comida y lo que queda exceptuado en el 593, de resto las fronteras tienen que estar cerradas por que sino efectivamente nos pasa, lo que usted dijo, se puede contagiar el municipio", dijo la funcionaria

Manifestó que la idea es empezar a mover la economía de los municipios para que disminuya el desempleo. Y, agregó, que estos territorios deberán tener autorización del Ministerio del interior y de Salud, debido a que deben cumplir protocolos de bioseguridad para poder abrir.

"Nosotros queremos abrir poco a poco las librerías, las papelerías, una serie de temas que hacen que el pueblo viva y que se dinamice la economía", sostuvo.

La ministra Arango aseguró que ellos 900 municipios sin el coronavirus, se reactivará la economía y productiva, pero no la vida social.

"En los municipios no covid-19 tiene que estar cerrado todos los establecimientos de diversión: bingos, billares, discotecas. Todo eso sigue cerrado. Aglomeraciones no puede haber en los no Covid-19, pero si se puede reactivar la empresa de los municipios", puntualizó la ministra de la cartera política.