¿Llegó el momento? ‘Cucho’ Hernández podría jugar en la Premier League

Luego de tres temporadas en La Liga de España, Juan Camilo Hernández podría cambiar de aires de cara a las siguiente campaña en el fútbol europeo, pues el Watford, dueño de sus derechos deportivos, le habría comunicado su deseo de incorporarlo al primer equipo.

"El Watford me ha dado una confianza increíble, hace poco tuve la oportunidad de renovar. Cuando renuevas es porque te quieren, porque tienen un proyecto contigo. Y me han dado a conocer este año que tienen la intención de tenerme el próximo [año]. No estoy confirmado nada, pero hay como ese interés de poder estar ahí", aseguró ‘El Cucho’ en un Instagram Live para el medio Cafeteros por el Mundo.

Recordemos que, en lo corrido de la temporada 2019/2020, el delantero de 21 años había disputado 12 partidos con el Mallorca, marcando dos goles.