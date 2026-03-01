Remontada en Old Trafford: Daniel Muñoz lo intentó, pero el United impuso jerarquía

En una tarde que comenzó con ilusión para el visitante y terminó con frustración, el Manchester United remontó 2-1 frente al Crystal Palace en Old Trafford por la fecha 28 de la Premier League . Daniel Muñoz fue titular, disputó todo el compromiso y vivió un partido de contrastes.

El equipo londinense sorprendió desde el inicio. Apenas al minuto 4, Maxence Lacroix abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina, silenciando momentáneamente el estadio. En ese primer tiempo, el Palace se mostró ordenado y compacto, concediendo pocas opciones claras. Muñoz fue protagonista por su banda derecha: se proyectó al ataque, ganó varios duelos individuales —especialmente frente a Luke Shaw— y ofreció salida constante.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en la segunda mitad. Lacroix pasó de héroe a villano tras cometer una infracción que le costó la expulsión y derivó en penalti. B runo Fernandes asumió la responsabilidad y no falló desde los once pasos para igualar el marcador. Con un hombre menos, el Palace comenzó a ceder terreno y el desgaste físico empezó a notarse, incluido en Muñoz, que perdió frescura para acompañar la salida.

El dominio local se consolidó cuando el propio Fernandes centró una asistencia precisa para que Benjamin Sesko firmara el 2-1 definitivo. A partir de ahí, el United controló el ritmo y estuvo más cerca del tercero que el Palace del empate.

Para Muñoz quedó un balance agridulce: cumplió en intensidad y despliegue durante la primera mitad, pero el contexto del segundo tiempo —con inferioridad numérica y presión constante— limitó su influencia ofensiva. El colombiano no desentonó, aunque tampoco pudo marcar diferencia cuando su equipo más lo necesitaba.

Con este resultado, el Manchester United se afianza en la parte alta de la tabla, mientras que el Crystal Palace se queda en la zona media, lamentando una oportunidad que parecía encaminada tras un arranque prometedor.