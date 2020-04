"Nunca tiré la camiseta de Millonarios": Mayer Candelo

Mayer Candelo, uno de los grandes ídolos de Millonarios en los últimos años, recordó en un 'Instagram Live' con el club uno de sus momentos más difíciles con la institución, cuando fue despedido de su primera etapa en 2003, por supuestamente haber arrojado la camiseta del equipo al piso al termino de un partido.

Candelo contó versión de sus hechos y fue enfático: "nunca tiré la camiseta de Millonarios".

El 15 de mayo de 2003 el cuadro 'Embajador' enfrentaba a Centauros por el Grupo B de los cuadrangulares finales. El compromiso se encontraba igualado 1-1 en El 'Campín', cuando se sancionó un penal para los de casa, el cual fue errado por el volante vallecaucano. Saliendo del terreno el jugador fue insultado por algunos hinchas y, según explicó, tras unas versiones de prensa, se creó el rumor que ante eso tiró su camiseta al piso.

Candelo, dos veces campeón con el cuadro azul, explicó que para ese entonces los directivos adeudaban varios meses de sueldo al plantel, algo que ningún aficionado conocía y lo que le ocasionó más dolor al recibir los insultos de un hincha en particular.

"En ese entonces El 'Campín' tenía mallas, bajando al camerino se amontona la gente a tratarte mal", explicó y continuó sobre los insultos del aficionado: "'Largate', 'ladrón', 'provinciano', me escupió y yo reaccioné, como de carne y hueso que soy, me dolió que me dijera ladrón, porque lo único que hacía era aportar y le pegué a la malla y estaba la cara de él ahí, y después me bajé. Cuando al otro día, que yo tiré la camisa".





Candelo añadió que a raíz de este hecho, días después, Javier Céspedes, exjugador y administrativo del club que ya falleció, fue hasta su casa y le pasó su carta de despido. "A las 7:00AM me toca a la puerta donde yo vivo, que en paz desanse y lo quiero muchísimo, Céspedes, que aquí esta su carta, que lo echaron, yo dije '¿cómo así, yo no he hecho nada?'; 'No, que porque usted tiró la camisa y hubo unos periodistas malintencionados que hablaron lo que no era'".

"Yo me fui, que más podía hacer, igual me fui sin que me pagaran, poque la situación no era la mejor. Pero me dolió eso, que me sacaran sin un motivo y que el hincha me odiara sin saber la verdad, solo por malintencionados periodistas que dijeron lo que no era", concluyó.

Como indica Candelo, de aquella noche nunca se publicó un video o siquiera una foto de lo sucedido. En 2011 volvió a Millonarios y con su buen fútbol reconquistó a la afición, celebrando la Copa Colombia de ese mismo año y la "sufrida" estrella 14 del 2012.