¿El Mbappé colombiano? Sebastián Villa sorprende con su velocidad

Sebastián Villa es una de las sensaciones tras la victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Talleres de Córdoba por la fecha 18 de la SuperLiga Argentina. El colombiano alcanzó una aceleración de 34,79 km/h cuando rebasó a José Mauri a la altura del minuto 85. Y, además, luego de que la producción del partido analizara unos datos, se determinó que el jugador colombiano completó una distancia de 101,8 metros en 11 segundos.

Tras esto, Villa comenzó a ser comparado en los medios argentinos con el futbolista francés del PSG, Kylian Mbappé, quien se ha caracterizado por ser uno de los futbolistas más rápidos del mundo al poseer registros de 38 km/h.

“En lo personal es muy bueno para uno, pero tengo que mantener los pies sobre la tierra, estar enfocado, esto no es nada, no he logrado nada, solo quiero seguir mejorando, aportándole al club y a mis compañeros", aseguró Villa para el medio argentino TyC Sports.