'Indio' Ramírez: "Me sentía desechable, nadie sabe lo que pasa en Nacional"

Juan Pablo 'El Indio' Ramírez habló en exclusiva con el VBar de Caracol Radio sobre su presente en Atlético Nacional y las razones por las cuales renovó su contrato por un año más sabiendo que no se siente cómodo en la institución.

En primer lugar aseguró que se piensa que Nacional es lo mejor, pero que, sin embargo, están equivocados: "Muchas veces la gente piensa que Nacional son lo mejor, pero lo de adentro nadie lo sabe, quiero mas continuidad, no me siento muy bien allá".

En segundo lugar, el 'Indio' afirmó que si bien entiende que debe luchar por un puesto en el primer equipo, había cuestiones que no eran de su agrado. "El profe me dijo que tenia que luchar el puesto con 4 jugadores y tenía que trabar muy duro, pero me sentía como desechable porque entrenaba aparte".

En tercer lugar, se le cuestionó Ramirez que si no lo gusta estar en Atlético Nacional, por qué renovó con el equipo. "Renové porque necesito pensar en mi futuro y mi familia, me dieron al oportunidad de renovar, pero sobre todo fue por mi hija", concluyó.