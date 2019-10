Alcalde de Pereira reconoce su voz en delicada grabación

En el audio revelado por Caracol Radio, se escucha cuando el alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, le pregunta a un contratista de la administración sobre unos referidos, haciendo alusión al candidato por el Partido Liberal Carlos Maya y donde asegura que la campaña política en la ciudad “está dura”.

“¿Cómo va maya, sí lo está ayudando o no? ¿Por qué no ha pasado referidos aquí?; venga ayúdeme con eso, es muy importante; esas cositas ayudan tanto, entre todos tenemos que sumar, todos, con nuestro círculo más cercano, esa pelea está dura, no está fácil” son algunos de los apartes que se escuchan del alcalde Gallo.

En medio de ese diálogo el mandatario pide colaboración para tres aspirantes más, uno al concejo de Pereira, otro a la asamblea y a la gobernación de Risaralda, confirmando que todo su grupo de trabajo está con estos aspirantes.

“¿Al concejo con quién nos estás ayudando? ¿a quién le estás prestando la mano?, no te quedes por fuera, en todas estas cosas, estás muy metido en el grupo de nosotros, ayúdenos… ¿Cómo ves a Johan? ¿Por qué no ayuda a Johan? Camilo entonces, ayude a Camilo, es un muchacho bueno y te puede atender políticas y estamos con Jaime Duque (candidato asamblea de Risaralda) y todo el equipo de trabajo está con Diego Naranjo”, se escucha en voz del mandatario.

Ante esta situación Caracol Radio consultó al alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo quien reconoció haber tenido esta conversación con un amigo de la actual administración.

“Pese a que el audio está editado, claro que reconozco mi voz y recuerdo la conversación con Luis Carlos Rúa, un amigo muy cercano que maneja mi página de Wikipedia. La conversación giró en torno a esto pero también sé que le pregunté por los candidatos con los que estaba trabajando, sin embargo le puedo dar plena certeza de que ni le ofrecí puestos, ni contratos, ni nada por el estilo; por eso tengo la plena tranquilidad que nada de esto se puede entender como una indebida participación en política”, aseguró el alcalde Gallo.

De otro lado el exconcejal y actual candidato a la alcaldía de Pereira Carlos Alfredo Crosthwaite, asegura conocer la denuncia que incluso se encuentra en cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación.

“Esa es la voz del alcalde Juan Pablo Gallo, realmente lo que muestra ahí es un modus operandi que viene utilizando con muchos contratistas quienes aseguran que ese es el tipo de diálogo que suelen tener con el mandatario en su despacho cuando los cita a reuniones para confirmar o para exigir de ellos que tiene que entregar los famosos referidos”.

Recordemos que la MOE tienen más de una decena de denuncias de presunta participación indebida en política de varios funcionarios de Risaralda.

