“Es una persecución” reacciones tras acusación a Rodolfo Hernández y su esposa

Bucaramanga

Con rechazo recibió Camilo Larios, presidente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político de Rodolfo Hernández la acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra del excandidato presidencial y su esposa Socorro Oliveros señalados de haber financiado aparentemente de forma irregular la campaña presidencial en el año 2022.

¿Por qué la Fiscalía acusó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández?

Larios, quien es del círculo íntimo del exalcalde de Bucaramanga calificó la acusación como una persecución política que no tiene fundamento.

#Atención | La @FiscaliaCol acusó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández y a su esposa por posibles irregularidades en su campaña a la presidencial.



Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña habría permitido el ingreso irregular de 127 millones de pesos. pic.twitter.com/yzjY8IHIiE — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 26, 2024

“Es un proceso por haber puesto de su propia plata 127 millones para la campaña. Lo que vemos con el equipo cercano al ingeniero es una clara persecución y una celeridad en los procesos en su contra. Pero lo que quedó claro es que Rodolfo Hernández no se robó un peso y por eso consideramos que no tiene fundamento esta acusación. Rodolfo Hernández tiene cómo demostrar tranquilamente la capacidad de aportar 127 millones y no hacen parte de ningún tipo de recursos provenientes ni de grupos al margen de la ley, ni de narcotráfico, ni de corrupción”, le dijo Camilo Larios a Caracol Radio.

Intenso aguacero provocó inundaciones y emergencias en Bucaramanga

Otras reacciones a la acusación en contra de Rodolfo Hernández y su esposa

Para el politólogo Julio Acelas, la reciente acusación de la Fiscalía en contra del exalcalde de Bucaramanga y su pareja Socorro Oliveros, quien para el 2022 era la gerente de la campaña política, refleja el pasar por alto según él, las normas en medio de cargos públicos.

Cierres viales en Fontana por construcción del centro comercial Único

“Esta acusación fue una de la fiscalía que recuerda a uno un aspecto distintivo de la corta vida pública de Rodolfo, que es el desprecio por las normas, por las instituciones, de pasarse la ley por la faja. Muy propio del sector privado, donde todo se resuelve rápidamente con dinero y pues en lo público es una maraña de trámites, instituciones, reglamentos y normas, y Rodolfo siempre fue así, ¿no? La norma al final no le importaba y de ahí sus problemas, muy propio de aquellos empresarios, millonarios que deciden hacer vida pública”, dijo Acelas.

Play/Pause Reacción Julio Acelas 01:29 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1722039962588/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

#VIDEO | Rodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros no aceptaron cargos por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.



El exalcalde según la Fiscalía habría aportado dineros propios para la financiación de su campaña presidencial. pic.twitter.com/2K0AlKgtkh — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 12, 2024

Según la Fiscalía, la esposa de Rodolfo Hernández, quien fue además la gerente de campaña habría permitido el ingreso irregular de 127 millones de pesos. En este mismo proceso, Rodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros no aceptaron cargos por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas el pasado 12 de enero, sin embargo hoy la Fiscalía los acusa formalmente.