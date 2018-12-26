Nueva teoría tras el chasquido de Thanos predice ‘Avengers Secret Wars’

Tras la expectativa que se generó entre los fanáticos de Avengers al conocerse el primer tráiler oficial de la cinta que será estrenada en abril del 2019, han salido a la luz varias teorías sobre la continuidad de la historia.

Seguidores afirman 'Avengers: Endgame', deberá dar fin a la trágica historia tras el chasquido de Thanos y dar inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Otros fanáticos afirman que Marvel ya debería dar paso a una nueva generación de Vengadores, un usuario en Reddit compartió la posible teoría acerca de ‘Secret Wars’.

“Mi teoría es que realmente Thanos eliminó a toda la vida. Qué tal si Thanos realmente eliminó sus cuerpos, mentes, y almas del universo. Pero fueron transportados o replicados a otro universo paralelo. Pero no es como que aparecieron así de la nada, el universo tiene su propia creación, su desarrollo, lo mismo para sus habitantes. Todo lo que sucede los lleva a ser las mismas personas o similares (...) Ellos ya están unidos al nuevo universo, es su casa", afirmó el seguidor de la secuela.

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También afirmó que nacerán los multiversos, donde las historias de los personajes llevan a otras rutas, hasta llegar a desencadenar una posible ‘Secret Wars’, luego de 'Avengers: Endgame’. Pero recordó que para esto la empresa necesita rescatar los héroes que se vendieron a Sony, Universal y Fox.