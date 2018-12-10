La NASA ofrece ayuda para rescatar a 'Iron Man' en Avengers 4

En el primer avance de la esperada entrega el personaje que más sorprendió fue Tony Stark o como es más conocido "Iron Man" quien se observa atrapado dentro de una nave espacial que flota a la deriva en el espacio exterior.

La agencia espacial respondió a la empresa Marvel al ver a Tony en esta difícil situación, ofreciendo su ayuda para rescatar al súperheroe.

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"Hola, Marvel, escuchamos sobre Tony Stark. Como sabemos, lo primero que debe hacer es escuchar en el control de la misión "Avengers, tenemos un problema". Pero si no puede comunicarse, le recomendamos que los equipos de campo utilicen todos los recursos para explorar el cielo en busca de su hombre perdido"