Rocket y Pepper Potts rescatarán a 'Iron Man' en Avengers: Endgame

Los fanáticos de la saga ‘Los Vengadores’ se encuentran a la expectativa por el rescate de Tony Stark luego del lanzamiento del primer tráiler de Avengers: Endgame, donde se observaba a Iron Man varado en el espacio exterior.

Recientemente la teoría de los fanáticos aseguro que Rocket y Pepper Potts irán a rescatar al superhéroe, la teoría fue publicada a través de Reddit, y allí cuentan el plan de rescate que es precisamente la nave en la que Tony se encuentra junto a Nébula.

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Según afirmó el seguidor la clave está en el enfadado roedor quien fue el único sobreviviente de los Guardianes de la Galaxia originales luego del chasquido de Thanos .

"Creo que al principio de Endgame, él intentará encontrar a los Guardianes rastreando su nave, el Benetar, localizándola con éxito. El único problema es que actualmente Rocket no cuenta con una nave porque viajó a la Tierra utilizando el BiFrost". "Creo que cuando le pidan una nave a los Vengadores, lo enviarán a industrias Stark. Y creo que entonces se encontrará con Pepper Potts, que también está tratando de encontrar a Tony, y ambos viajarán juntos al espacio a bordo de la nave espacial Stark”.

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"Luego encontrarán a Tony, y tal vez Nébula, en el Benetar y los traerán de vuelta a la Tierra. Pepper, por supuesto, llevará su armadura de Rescue que vimos en las filtraciones. Luego veremos un emotivo momento en el que Rocket se entera de la muerte de los Guardianes", remata la teoría del fanático

Esta es una posibilidad bastante realizable para que Iron Man regrese de su “castigo” espacial, pero de llegar a ser cierta derribaría la teoría que afirma que será Capitana Marvel quien salve a Tony.

La respuesta se conocerá el próximo 26 de abril, fecha prevista de la llegada para la llegada de la esperada cinta.