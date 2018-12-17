'Iron Man' aceptó la ayuda de la NASA para su rescate en Avengers 4

( Captura de pantalla video en Twitter - @Avengers )

Tras lanzamiento del esperado tráiler de ‘Avengers 4’ que ha causado gran conmoción entre los seguidores, la agencia espacial ofreció su ayuda para el rescate de 'Iron Man'.

El propio el Robert Downey Jr. quien da vida al amado personaje se manifestó al respecto y agradeció a la NASA por “cubrirle las espaldas”.

Lea también: La NASA ofrece ayuda para rescatar a 'Iron Man' en Avengers 4

El gran desenlace tras el chasquido de Thannos que acabó con la mitad de habitantes del planeta se conocerá el próximo 26 de abril en las salas de cine.